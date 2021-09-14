Тина Кароль призналась, почему бросила пить

Звезда полностью отказалась от алкоголя

36-летняя поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль в новом интервью она призналась, что не смогла бы выглядеть так роскошно и давать по два-три концерта в день, если бы позволяла себе алкоголь.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила Тина Кароль.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке – прыгает на скакалке около 40 минут. Для Тины Кароль это своеобразная медитация, во время которой она успевает подумать обо всем на свете.

«Я очень редко позволяю себе фаст-фуд или есть на ночь. Какой торт, крем, то такое. Но это не вредные привычки. Это мой отступление от системы. Удовольствие с чувством вины», – комментирует певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».