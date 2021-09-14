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    Тина Кароль призналась, почему бросила пить

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    Певица Тина Кароль - Тина Кароль призналась, почему бросила пить
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol

    Звезда полностью отказалась от алкоголя

    36-летняя поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль в новом интервью она призналась, что не смогла бы выглядеть так роскошно и давать по два-три концерта в день, если бы позволяла себе алкоголь.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила Тина Кароль.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке – прыгает на скакалке около 40 минут. Для Тины Кароль это своеобразная медитация, во время которой она успевает подумать обо всем на свете.

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    Тина Кароль призналась, почему бросила пить
    Тина Кароль призналась, почему бросила пить
    Тина Кароль призналась, почему бросила пить
    Тина Кароль призналась, почему бросила пить
    Тина Кароль призналась, почему бросила пить
    Тина Кароль призналась, почему бросила пить
    Тина Кароль призналась, почему бросила пить
    instagram.com/tina_karol

    «Я очень редко позволяю себе фаст-фуд или есть на ночь. Какой торт, крем, то такое. Но это не вредные привычки. Это мой отступление от системы. Удовольствие с чувством вины», – комментирует певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
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    Тина Кароль призналась, почему бросила пить