Эти котики-проказники никогда не упустят возможности потроллить хозяев (фото)

Подборка курьезных фото

У них мягкие лапки и чувственная мурчалка, но в душе их тьма, эгоизм и алчность. Они прекрасно маскируются под пушистых лежебок, но при этом обладают рефлексами охотника. Эти забавные существа с удовольствием играются и дурачатся, но в то же время несут разрушения и хаос.

Да, вы уже поняли, что речь идет про кошек – сегодня у нас новая порция их приключений!

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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