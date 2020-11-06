Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)

Бедолаги из нашего материала решились взять красоту в свои руки и горько пожалели о содеянном

Двери салонов красоты и парикмахерских закрываются в нашей стране на следующей неделе, и многим будет нелегко пережить этот период времени и остаться красивым.

Сообщаем об этом с полной уверенностью, глядя на снимки «самихсебепарикмахеров» из других стран, которые на карантине уже более двух недель.

«13-й день карантина. Попытка подстричься с треском провалилась», «Ребят, не просите своих девушек вас подстричь. Это того не стоит», «В этой ситуации я даже рад, что нельзя выходить из дома», «Не стоило мне самой подравнивать себе челку», «Со стороны это казалось таким простым… Что ж, я ошибался», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.