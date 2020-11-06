  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)

    • Розсилка
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)

    Бедолаги из нашего материала решились взять красоту в свои руки и горько пожалели о содеянном

    Двери салонов красоты и парикмахерских закрываются в нашей стране на следующей неделе, и многим будет нелегко пережить этот период времени и остаться красивым.

     Сообщаем об этом с полной уверенностью, глядя на снимки «самихсебепарикмахеров» из других стран, которые на карантине уже более двух недель.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)
    Эти люди решили сыграть в парикмахера и горько об этом пожалели (фото)

    «13-й день карантина. Попытка подстричься с треском провалилась», «Ребят, не просите своих девушек вас подстричь. Это того не стоит», «В этой ситуации я даже рад, что нельзя выходить из дома», «Не стоило мне самой подравнивать себе челку», «Со стороны это казалось таким простым… Что ж, я ошибался», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

     Читайте также: Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies