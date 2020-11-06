Умер Михаил Жванецкий. Вспоминаем факты из жизни и лучшие афоризмы

В октябре 2020 года писатель объявил, что больше не станет появляться перед публикой

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. Миниатюры Жванецкого несли глубокую житейскую мудрость и, как ни странно, неизбывную печаль. Он был философ: человек смертен, мир несовершенен, поделать с этим ничего нельзя, остается только относиться ко всему с юмором.

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года в семье врачей. Окончил институт инженеров морского флота и семь лет работал в одесском порту механиком по кранам.

Еще во время учебы Жванецкий начал писать миниатюры и монологи и создал самодеятельный театр «Парнас-2». Там же выступали его будущие многолетние партнеры Роман Карцев и Виктор Ильченко.

В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр молодой автор представился его руководителю Аркадию Райкину, который взял его произведения в свой репертуар, а спустя несколько месяцев пригласил в театр завлитом.

Сотрудничество двух выдающихся людей продолжалось шесть лет. При этом народ не знал ни того, что многие бывшие у всех на слуху тексты, в том числе «Авас», «В греческом зале», «Век техники», созданы Жванецким, ни вообще имени последнего.

Таково было условие Райкина. Великий артист не опускался до присвоения чужого труда, а просто обходил вопрос молчанием. Публика же знала «миниатюры Райкина» и в дальнейшее не углублялась.

«Наступил момент, когда подобное положение Жванецкому показалось обидным. Входя в троллейбус и слыша реплики собственного сочинения, ему хотелось обратить внимание пассажиров на то, что автор-то вот он», - признался Райкин в мемуарах, но поведения не изменил.

Впоследствии Райкин и Жванецкий отдавали должное друг другу, но в воспоминаниях и высказываниях обоих сквозила недосказанная публично обида.

В 1970 году Жванецкий, Карцев и Ильченко ушли от Райкина в Одесскую филармонию, где быстро прославились в качестве, как говорили тогда, артистов разговорного жанра.

Жванецкий стал проводить все больше времени в Москве и в 1983 году перебрался туда окончательно, основав собственный театр миниатюр, который возглавлял до конца жизни.

Во время перестройки он включился своим творчеством в политику, и не было сомнений, на чьей стороне его симпатии. Говорили, что вклад Жванецкого в развенчание «совка» не меньше вклада самого Горбачева.

В 1990-х годах он несколько сбавил обороты, замечая, что охотников высмеивать новую российскую власть и без него довольно, а восхвалять и поддакивать он не умеет.

Российские СМИ сообщали, что шутки Жванецкого вызвали недовольство присутствовавшего в зале телевизионного начальства.

Прощальным выходом писателя стало большое выступление в честь его 85-летия в московском концертном зале имени Чайковского.

В октябре 2020 года он объявил, что больше не станет появляться перед публикой. «Стареть нужно дома», - сказал от его имени журналистам представитель Жванецкого.

Афоризмы

Изумительные афоризмы Жванецкого остались с нами навечно. Давайте вспомним некоторые из них:

Виден свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, сука, не кончается!

Возьми за правило прерывать беременность еще в период знакомства.

Имей совесть и делай что хочешь.

Ты такой, какая женщина возле тебя, ты в ее вкусе.

В историю трудно войти, но легко вляпаться.

Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть, его же все избегают.

Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями.

У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть. У нас чего только ни захочешь, того может и не быть.

Не нарушайте мое одиночество и не оставляйте меня одного!

Счастье - это увидеть туалет и успеть до него добежать.

Вначале было Слово.... Cудя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным.

Если вам говорят, что вы многогранная личность - не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

Милиционер - не бандит, от него спасения нет.

Что значит - выпить? Он не понимает, что он говорит. Я не понимаю, что я говорю. Но мы понимаем друг друга.

Друзья познаются в беде, если, конечно, их удается при этом найти.

Сегодня слова: "Есть на телевидении одна хорошая передача..." - напоминают донос.

Танки ходят по улицам вместо троллейбусов. Для защиты населения от населения. (о путче ГКЧП)

И когда я слышу: поверьте мне как министру! - не верю именно как министру! (о последствиях Чернобыля)

Бюрократы и приспособленцы бессмертны. Мы улучшали их породу, съедая самых слабых.

Что охраняешь, то и имеешь.

Одно неосторожное движение - и ты отец.

Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.

Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним - он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь.

Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.

Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.