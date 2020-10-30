Эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева за $100 тысяч

Светлана Вольнова провела экскурсию по своей квартире и рассказала, за сколько ее купила

А главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью $6000

Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова показала, как и где она живет, а также поведала подробности из своей жизни, которыми прежде не делилась с журналистами.

Как рассказала звезда в интервью проекту «Неймовірна правда про зірок» на СТБ, пентхаус в самом центре Киева она приобрела в 2000 году, обошлось жилье в 100 тысяч долларов. О деньгах на жилье она также дала откровенный ответ.

«Квартиру купила в 2000 году. В то время она стоила 100 тысяч, это было недорого. Через год цены выросли во много раз. Но на ремонт я потратила в три раза больше. Тогда я ушла от мужа, у меня не было жилья. Мне предложил мой американский друг приехать к нему. Я сказала: "Мой дорогой, я хочу, чтобы у меня было жилье. Здесь остается моя дочь, у меня обязательно должно быть свое маленькое хорошенькое гнездышко". Маленькое хорошенькое гнездышко нашлось», - рассказывает она.

Дальше блондинка показала самые интересные уголки квартиры: собственный зал славы, в котором хранятся подарки друзей и поклонников, зеркальный гостевой туалет, шикарный вид из окна на центр Киева, наряд одного из любимых дизайнеров, кухню.

А главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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