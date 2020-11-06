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    Курьез

    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)

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    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)

    С помощью фотошопа девушка создает забавные и одновременно жуткие картинки

    29-летняя Галина — создательница Instagram-аккаунта, который показывает, как бы мог выглядеть наш мир, если бы кошки захватили его по-настоящему. С помощью фотошопа девушка создает забавные и одновременно жуткие картинки, на которых совмещает кошачьи мордочки буквально со всем: начиная от других животных и заканчивая предметами быта.

    Мы уже писали о работах Галины некоторое время назад. Тогда ее Instagram-аккаунт насчитывал около 3 тысяч подписчиков, в данный момент количество ее поклонников превышает 50 тысяч человек.

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    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)
    Как бы выглядел мир, если бы у всего была кошачья морда (фото)

    «После первой публикации обо мне узнал почти весь мир. Я находила статьи на разных языках и с удовольствием их читала вместе с комментариями — там было так много приятных слов»..

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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