Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото

Подборка малышей диких животных

Мы так привыкли с умилением разглядывать фотографии котят и щеночков, что, кажется, совсем забыли про детенышей других животных. И это нужно срочно исправить! Любопытно иногда полюбоваться и на более необычных зверьков — тем более, что они такие же милые, маленькие и хорошенькие.

Правда, уже скоро они превратятся в больших и грозных гиен, лосей и бородавочников. Но пока давайте смотреть и умиляться!

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.