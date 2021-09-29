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    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото

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    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото

    Подборка малышей диких животных

    Мы так привыкли с умилением разглядывать фотографии котят и щеночков, что, кажется, совсем забыли про детенышей других животных. И это нужно срочно исправить! Любопытно иногда полюбоваться и на более необычных зверьков — тем более, что они такие же милые, маленькие и хорошенькие.

    Правда, уже скоро они превратятся в больших и грозных гиен, лосей и бородавочников. Но пока давайте смотреть и умиляться!

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    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото
    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: курьез животные
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    Эти малыши из дикой природы умиляют не меньше, чем котики. Курьезные фото