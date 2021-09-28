Храбрый лабрадор сразился с аллигатором, чтобы спасти своих друзей-уток

Аллигатор выбежал из озера и напал на уток

Черный лабрадор-ретривер по кличке Красавица души не чает в своих пернатых друзьях — утках Кресс, Дауни и Дот. Собака любит их настолько сильно, что ради их спасения она была готова сразиться с аллигатором.

В начале этого месяца Красавица и ее крякающие друзья как обычно гуляли рядом со своим домом, расположенным на берегу озера Пауэлл в Панама-Сити-Бич (Флорида, США). Кресс, Дауни и Дот пошли к озеру, чтобы искупаться, а их верная хвостатая подруга последовала за ними.

В это время хозяйка животных Мисти Робертс заметила исчезновение собаки и забеспокоилась, но вскоре увидела ее рядом с утками на озере и продолжила заниматься своими делами.

Внезапно Мисти услышала громкий визг птиц и собачий лай, и тут же побежала к озеру. Первое, что увидела женщина, — огромный аллигатор, убегающий обратно в воду. Хозяйка позвала Красавицу домой и взяла на руки Кресс и Дотт. Увы, голодная рептилия, несмотря на защиту собаки, все-таки успела схватить Дауни, пишет Daily Paws.

Только через несколько минут Мисти обнаружила, что собака, защитившая Кресс и Дот от аллигатора, была тяжело ранена. Женщина и ее дети быстро перенесли Красавицу в машину и повезли к ветеринару.

Ветеринар был удивлен тем, что собака смогла пережить нападение: раны были очень серьезными. Но сейчас Красавица постепенно идет на поправку. Предположительно, собака-героиня полностью выздоровеет через 6—8 недель. Но уже на следующей неделе она сможет покинуть стационар ветеринарной клиники и вернуться домой, чтобы снова встретиться со своими пернатыми друзьями.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.