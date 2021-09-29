Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг

Тот момент, когда закончился кетчуп/майонез, и вместо соуса бахнул нутеллы. Еще и сыру сверху. Углеводная бомба!

Странные сочетания — это всегда интересно. В наших умах соединять то, что не должно быть соединено, выглядит неким запретным удовольствием: вроде бы и нельзя, но так хочется попробовать, как это будет в итоге. В этом плане еда и продукты — это вообще отдельная тема. Благодаря обилию выбора и различных вкусов мы так или иначе однажды пробовали совместить несовместимое.

Например, люди из советского детства унесли с собой «запретный сэндвич» из печенья, сливочного масла и колбасы, а нынешние зумеры обожают макать картошку фри в мягкое мороженое вместо пряного соуса. О беременных, которые наслаждаются солеными огурцами со сгущенкой, вообще слагают легенды. Поэтому неудивительно, что обсуждения такого рода рано или поздно должны были появиться в Сети.

Мы подобрали для вас несколько крайне странных сочетаний продуктов, которые могут вызвать смешанные чувства. Приготовьтесь — это точно будет необычно.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.