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    Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг

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    Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг

    Тот момент, когда закончился кетчуп/майонез, и вместо соуса бахнул нутеллы. Еще и сыру сверху. Углеводная бомба!

    Странные сочетания — это всегда интересно. В наших умах соединять то, что не должно быть соединено, выглядит неким запретным удовольствием: вроде бы и нельзя, но так хочется попробовать, как это будет в итоге. В этом плане еда и продукты — это вообще отдельная тема. Благодаря обилию выбора и различных вкусов мы так или иначе однажды пробовали совместить несовместимое.

    Например, люди из советского детства унесли с собой «запретный сэндвич» из печенья, сливочного масла и колбасы, а нынешние зумеры обожают макать картошку фри в мягкое мороженое вместо пряного соуса. О беременных, которые наслаждаются солеными огурцами со сгущенкой, вообще слагают легенды. Поэтому неудивительно, что обсуждения такого рода рано или поздно должны были появиться в Сети.

    Мы подобрали для вас несколько крайне странных сочетаний продуктов, которые могут вызвать смешанные чувства. Приготовьтесь — это точно будет необычно.

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    Смешать соленые чипсы и сладкую нутеллу? А почему бы и нет?
    Типичный бургер студента: что нашел на кухне, то между булок и положил.
    Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг
    Добавить в лапшу быстрого приготовления плитку шоколада? Да запросто!
    Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг
    Сникерс внутри солёного огурца. Почему у меня нет сомнений, что это сочетание придумал русский человек?!
    Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг
    Сэндвич с арахисовой пастой и мелко порезанным луком. М-м-м, вкусно. Наверное.
    Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг
    Не представляю, зачем добавлять в ледяную колу арахис, но на вкус и цвет, как говорится…
    Обернуть «Орео» в бекон и обжарить? А ведь до этого еще и додуматься надо!
    Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг
    Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг
    Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: еда шутки курьез
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    Макароны с нутеллой и макароны с нутеллой. Подборка странных сочетаний, который взрывают мозг