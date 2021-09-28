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    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов

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    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов

    Когда дизайнеры с треском провалились, допустив всего одну ошибку

    На просторах Всемирной паутины можно найти огромное количество фотографий дизайна, который настолько ужасен, что в голове не укладывается, как такое можно было придумать. В случае предметов из нашего материала горе-работники допустили лишь одну ошибку, но очень критичную. Они не подумали о том, что их «шедевры» со временем придется мыть и чистить.

    Подобным дизайнерским провалам посвящено сообщество в Facebook, на которое подписаны более 100 тысяч человек. Мы собрали для вас непрактичные предметы, которые привели бы в ужас всех чистюль.

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    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов
    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: шутки курьез
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    Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов