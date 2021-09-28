Дерзко, но непрактично. Курьезные фото дизайнерских провалов

Когда дизайнеры с треском провалились, допустив всего одну ошибку

На просторах Всемирной паутины можно найти огромное количество фотографий дизайна, который настолько ужасен, что в голове не укладывается, как такое можно было придумать. В случае предметов из нашего материала горе-работники допустили лишь одну ошибку, но очень критичную. Они не подумали о том, что их «шедевры» со временем придется мыть и чистить.

Подобным дизайнерским провалам посвящено сообщество в Facebook, на которое подписаны более 100 тысяч человек. Мы собрали для вас непрактичные предметы, которые привели бы в ужас всех чистюль.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.