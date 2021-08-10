Эти милые питомцы в любой момент готовы проявить к хозяину заботу. Курьезные фото

«Мой кот сомневается, что мне стоит сидеть в воде»

Мы уже не раз убеждались, что по части доброты, заботы и преданности домашние питомцы дадут всем фору. И часто их трогательное внимание проявляется в мелочах, которые особенно ценны для каждого хозяина.

В любой момент коты и собаки готовы прийти на выручку, проверить, все ли хорошо, побыть рядом или принести что-нибудь интересное. И это далеко не все способы проявить свою заботу!

«Мой кот сомневается, что мне стоит сидеть в воде», «Наша кошка обожает обнимать мой живот», «Каждое утро кот терпеливо ждет, когда проснутся мои сыновья», «И нет, они не дают ему завтрак. Просто он хочет побыстрее их увидеть!», «Каждый раз, как я ухожу из дома, кот бежит к окну помахать мне лапкой», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.