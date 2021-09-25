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    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных

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    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных

    Сначала фото супругов были вполне типичными

    Супруги Тодд и Николь Кэмероны — большие любители Хеллоуина и страшных фильмов. Когда Николь ждала ребенка, Тодд купил на гаражной распродаже модель персонажа из фильма «Чужой» и решил устроить криповую фотосессию для беременных.

    Пара покрасила пластиковую модель из «Чужого», нашла фотографа, согласившегося воплотить идею супругов в жизнь, и отправилась на фотосессию. Местом для съемки стало поле с тыквами. Результат получился жутковатым, но очень зрелищным.

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    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных
    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных
    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных
    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных
    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных
    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных
    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных
    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных
    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных

    Ранее «Скотч» показывал, с кем Зеленский занимается утром спортом.

    Оказывается, компанию Зеленскому в утренних занятиях спортом составляет очаровательный мохнатый пес породы самоед. Президент сопроводил фото забавной подписью: «Кто тренируется, а кто-то отдыхает) Доброе утро Всем!»

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    Теги: шутки курьез
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    Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных