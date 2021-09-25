Родила Чужого. Американская пара устроила самую странную фотосессию для беременных

Сначала фото супругов были вполне типичными

Супруги Тодд и Николь Кэмероны — большие любители Хеллоуина и страшных фильмов. Когда Николь ждала ребенка, Тодд купил на гаражной распродаже модель персонажа из фильма «Чужой» и решил устроить криповую фотосессию для беременных.

Пара покрасила пластиковую модель из «Чужого», нашла фотографа, согласившегося воплотить идею супругов в жизнь, и отправилась на фотосессию. Местом для съемки стало поле с тыквами. Результат получился жутковатым, но очень зрелищным.

Ранее «Скотч» показывал, с кем Зеленский занимается утром спортом.

Оказывается, компанию Зеленскому в утренних занятиях спортом составляет очаровательный мохнатый пес породы самоед. Президент сопроводил фото забавной подписью: «Кто тренируется, а кто-то отдыхает) Доброе утро Всем!»