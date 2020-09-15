Эти обаятельные опоссумы заслуживают всеобщей любви не меньше котиков (фото)



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Эти фотографии любого убедят в том, что опоссумы — настоящие очаровашки

Люди часто держат дома разную странную живность. Порой чересчур экзотическую и даже пугающую: пауков-птицеедов, например, или огромных тараканов. Но вот привести в дом опоссума, чтобы сделать его любимым питомцем, решится не каждый. Чаще всего этих животных считают вредителями, которые не вызывают ничего, кроме громкого «фууу».

Но девушка по имени Элли Бургейрес, занимающаяся спасением раненых опоссумов, создала Instagram-аккаунт, в котором регулярно публикует фото своих пушистых подопечных. И эти фотографии любого убедят в том, что опоссумы — настоящие очаровашки, заслуживающие всеобщей любви не меньше, чем котики.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.