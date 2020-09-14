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    Курьез

    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото

    • Розсилка
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото

    Посмотрите на эти фотографии — вот так выглядит пара минут тишины

    Родители знают, если ребенок притих, — это, скорее всего, тревожный знак. Возможно, он уже стирает ваш ноутбук или кормит землей кота, и собственно, так и познает мир. Но какой ценой! Посмотрите на эти фотографии — вот так выглядит пара минут тишины.

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    на весь екран згорнути
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото
    Этих детей на минутку оставили одних: подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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