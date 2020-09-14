Эти саркастичные комиксы показывают проблемы общества с неожиданной стороны



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Смешивая отсылки, нестандартный юмор вместе с бытовыми проблемами и текущей ситуацией в мире, Март получает довольно забавные комиксы, которые точно заставят вас улыбнуться

Эстонский художник Март Виркус создает комиксы, наполненные черным юмором, чтобы справиться с тревожностью и показать другим, что даже к самыми неприятным жизненным ситуациям стоит относиться с юмором.

В своих работах иллюстратор и геймер часто отсылается к фильмам, современной музыке и видеоиграм. Смешивая отсылки, нестандартный юмор вместе с бытовыми проблемами и текущей ситуацией в мире, Март получает довольно забавные комиксы, которые точно заставят вас улыбнуться.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.