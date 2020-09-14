Они есть у каждого: неловкие семейные фотографии, которые стыдно показать даже через 20 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Странные наряды, неудачный задний план, смешные лица — все это можете найти ниже

У каждой семьи в толстом фотоальбоме есть парочка забавных фотографий, которые за пару секунд способны поднять настроение и погрузить в атмосферу того времени. Особый шарм фотографий из прошлого заключается в том, что неудачный или нелепый снимок нельзя было удалить или переделать. Именно такие кадры собраны в Instagram-аккаунте под ником awkwardfamilyphotos (неловкие семейные фото).

Странные наряды, неудачный задний план, смешные лица — все это можете найти ниже.

«Пик моей крутости пришелся на 1987 год», «Бабушка хотела сделать фото с праздничным столом. Никто не додумался проверить отражение в зеркале», «Мои мама и бабушка показывают, как выглядели стандарты безопасности в 60-е годы», «Мы с мужем хотим показать нашим приемным детям, что нужно уметь смеяться над собой», «Моя дочь выглядит как женщина, которая сожалеет обо всех своих жизненных решениях», - комментируют пользователи сети.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.