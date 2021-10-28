Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца

Подборка курьезных фото

Ленивцы, без сомнения, поразительные животные. В современном мире, где все куда-то спешат, ленивцы живут в своем расслабленном темпе. Настолько расслабленном, что за время сна в их меху могут вырасти грибки или водоросли.

При этом ленивцы еще и невероятно милы, и мы предлагаем вам убедиться в этом, взглянув на лучшие снимки забавных медлительных зверей.

Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.