  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца

    Подборка курьезных фото

    Ленивцы, без сомнения, поразительные животные. В современном мире, где все куда-то спешат, ленивцы живут в своем расслабленном темпе. Настолько расслабленном, что за время сна в их меху могут вырасти грибки или водоросли.

    При этом ленивцы еще и невероятно милы, и мы предлагаем вам убедиться в этом, взглянув на лучшие снимки забавных медлительных зверей.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца
    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

    Читайте также: Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Эти очаровательные ленивцы гарантированно похитят ваши сердца