Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото

Какой образ кажется вам самым удачным? А какой — самым забавным?

Хэллоуин, или День всех Святых – это праздник, крайне популярный в Северной Америке. Благодаря обширному влиянию американской культуры светильники Джека из тыквы, выпрашивание сладостей с кричалками по типу: «Угощенье или месть – дайте что-нибудь поесть», а также мода на карнавальные костюмы распространилась по всему миру.

Но, как и в Новый год, наибольшее веселье и удовольствие от всех этих переодеваний получают, конечно же, дети. Родители и родные часто включают свою фантазию на максимум, придумывая для своих малышей поистине шикарные или уморительные костюмы, которые точно никого не оставят равнодушным.

Предлагаем вашему вниманию подборку фото, на которых запечатлены интересные хэллоуинские образы для детей. Причем мы уверены, что некоторые из них даже взрослые с удовольствием захотят повторить.

Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.