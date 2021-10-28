  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото

    Какой образ кажется вам самым удачным? А какой — самым забавным?

    Хэллоуин, или День всех Святых – это праздник, крайне популярный в Северной Америке. Благодаря обширному влиянию американской культуры светильники Джека из тыквы, выпрашивание сладостей с кричалками по типу: «Угощенье или месть – дайте что-нибудь поесть», а также мода на карнавальные костюмы распространилась по всему миру.

    Но, как и в Новый год, наибольшее веселье и удовольствие от всех этих переодеваний получают, конечно же, дети. Родители и родные часто включают свою фантазию на максимум, придумывая для своих малышей поистине шикарные или уморительные костюмы, которые точно никого не оставят равнодушным.

    Предлагаем вашему вниманию подборку фото, на которых запечатлены интересные хэллоуинские образы для детей. Причем мы уверены, что некоторые из них даже взрослые с удовольствием захотят повторить.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото
    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото
    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото
    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото
    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото
    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото
    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото
    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото
    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

    Читайте также: Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Теги: Хэллоуин шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подборка самых забавных детских костюмов на Хэллоуин. Курьезные фото