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    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке

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    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке

    «Кажется, моя кошка украла чьи-то ключи»

    Поведение многих кошек даже с большой натяжкой вряд ли можно назвать образцово-показательным. Любопытство и дерзкий нрав этих животных становятся причиной забавных и озорных поступков, которыми они периодически проверяют на прочность нервы хозяев.

    В этом материале мы собрали безумно милых, но непослушных котиков, которые ступили на криминальную дорожку и, кажется, на капельки не пожалели.

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    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке

    «Кажется, моя кошка украла чьи-то ключи», «Моя кошка наплевала на тот факт, что я планировала делать салат», «Услышала, как муж закричал в душе. Зашла, а там такое», «Кота посадили на диету, и он решил распотрошить мусорку»,- комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.

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    Теги: шутки курьез
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    Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке