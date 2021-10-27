Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке

«Кажется, моя кошка украла чьи-то ключи»

Поведение многих кошек даже с большой натяжкой вряд ли можно назвать образцово-показательным. Любопытство и дерзкий нрав этих животных становятся причиной забавных и озорных поступков, которыми они периодически проверяют на прочность нервы хозяев.

В этом материале мы собрали безумно милых, но непослушных котиков, которые ступили на криминальную дорожку и, кажется, на капельки не пожалели.

«Кажется, моя кошка украла чьи-то ключи», «Моя кошка наплевала на тот факт, что я планировала делать салат», «Услышала, как муж закричал в душе. Зашла, а там такое», «Кота посадили на диету, и он решил распотрошить мусорку»,- комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.