Подборка карикатур от иранского художника, которые обнажают неприятную правду о мире
Художник своими наблюдениями о мире бьет точно в цель
Способность подмечать важные моменты в окружающем нас мире и перемещать их на рисунки — главное умение для художников, которые работают с карикатурами. Таким талантом точно может похвастаться Алиреза Пакдел из Ирана.
В своих работах он показывает тяготы работы медиков в условиях пандемии, несправедливости жизни и опасное состояние мира вокруг нас. В общем, в его работах можно найти то, что волнует всех и каждого на нашей планете!
Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.
Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.
Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun
.