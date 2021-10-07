Подборка карикатур от иранского художника, которые обнажают неприятную правду о мире

Художник своими наблюдениями о мире бьет точно в цель

Способность подмечать важные моменты в окружающем нас мире и перемещать их на рисунки — главное умение для художников, которые работают с карикатурами. Таким талантом точно может похвастаться Алиреза Пакдел из Ирана.

В своих работах он показывает тяготы работы медиков в условиях пандемии, несправедливости жизни и опасное состояние мира вокруг нас. В общем, в его работах можно найти то, что волнует всех и каждого на нашей планете!

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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