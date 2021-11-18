Эти пушистых прохвостов поймали с поличным, а им хоть бы хны (фото)

Подборка курьезных фото

Несмотря на то, что питомцы живут в домашней обстановке и комфортных условиях, их охотничьи инстинкты никуда не деваются. И потому эти очаровательные сорванцы могут позволить себе различные шалости.

Самое забавное, что иногда мохнатые хулиганы действуют весьма неумело, из-за чего могут попасться прямо на месте преступления! Прямо как герои из нашей сегодняшней подборки, которые не сумели остаться незамеченными в своих проказах.

Ранее Бритни Спирс призналась, что 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль.

«Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

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