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    Жизнь

    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)

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    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)

    Собрали лучшие работы бельгийки в нашем материале

    Йоланда Стоккерманс — мать двоих сыновей, и она, как никто другой, знает, насколько порой сложно угодить в еде привередливым детям. К счастью, жительница Бельгии обладает уникальным талантом превращать обычные продукты в настоящие произведения искусства.

    Около года назад Йоланда занялась созданием необычных блюд, и новое хобби настолько понравилось женщине, что теперь она занимается съедобным творчеством не только ради детей. Мотивацией для создания аппетитных шедевров также являются 15 тысяч подписчиков в Instagram.

    Мы собрали лучшие работы бельгийки в нашем материале.

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    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)
    Мать двоих детей готовит из еды шедевры, которые жалко есть (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что исследование научных специалистов из Университета Эдит Коуэн (Австралия) показывает, что существуют суперпродукты из числа простых овощей, способные очень эффективно предотвращать опасные сосудистые патологии, включая сердечные приступы и инсульты.

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