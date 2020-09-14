Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собаки — животные, а не холсты для осуществления ваших фантазий, - считают некоторые пользователи сети

Во многих крупных городах большой популярностью пользуется профессия грумера, или, простыми словами, собачьего парикмахера. Они занимаются комплексом процедур по уходу за кожей, шерстью и когтями питомца. Однако мастера из нашего материала вышли за грань обычных стрижек и сотворили на телах и шерсти собак креативные работы, которые вызывают довольно противоречивые мысли.

Снимки необычных стрижек были опубликованы в Facebook-сообществе Nature lovers. Они набрали более 305 тысяч репостов.

«Креативные работы грумеров разделили пользователей Сети на два лагеря. Одни сочли их неприемлемыми», «Это отвратительно. Собаки — животные, а не холсты для осуществления ваших фантазий», «В чем смысл такого издевательства над животными?», «Другие отметили, что в таких необычных стрижках нет ничего плохого», «О Боже, люди, что с вами не так? Собак же не мучают. Им, наоборот, приятно», - комментируют фото пользователи сети.

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