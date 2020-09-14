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    Курьез

    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек

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    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек

    Собаки — животные, а не холсты для осуществления ваших фантазий, - считают некоторые пользователи сети

    Во многих крупных городах большой популярностью пользуется профессия грумера, или, простыми словами, собачьего парикмахера. Они занимаются комплексом процедур по уходу за кожей, шерстью и когтями питомца. Однако мастера из нашего материала вышли за грань обычных стрижек и сотворили на телах и шерсти собак креативные работы, которые вызывают довольно противоречивые мысли.

    Снимки необычных стрижек были опубликованы в Facebook-сообществе Nature lovers. Они набрали более 305 тысяч репостов.

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    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек
    Издевательство или искусство? Фото очень странных собачьих стрижек

    «Креативные работы грумеров разделили пользователей Сети на два лагеря. Одни сочли их неприемлемыми», «Это отвратительно. Собаки — животные, а не холсты для осуществления ваших фантазий», «В чем смысл такого издевательства над животными?», «Другие отметили, что в таких необычных стрижках нет ничего плохого», «О Боже, люди, что с вами не так? Собак же не мучают. Им, наоборот, приятно», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    фотография искусство кот курьез животные
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