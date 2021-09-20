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    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото

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    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото

    Кажется, кто-то переобщался с соседским котом

    Все мы знаем, как себя ведут стандартные псы: они любят прогулки, лакомства и бегать за мячиком. Но порой собаки проводят слишком много времени с котами и постепенно начинают перенимать их привычки.

    Они с удовольствием играют в кошачьих домиках, забираются в коробки, лежат на подоконниках и даже лапы складывают по-кошачьи. Хозяевам остается только озадаченно на это смотреть и думать: «Стоп, а я точно завел собаку?».

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    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото
    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Эти собаки так часто общались с котиками, что нечаянно переняли их привычки. Курьезные фото