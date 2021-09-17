Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца (фото)

Фанаты отметили сходство звезды с актрисой Сарой Джессикой Паркер

Известная телеведущая Екатерина Осадчая вспомнила, как снималась для обложек известного глянца.

На своей странице в Инстаграме знаменитость опубликовала архивные фото, на которых она позирует на выпусках глянца ELLE. Обложки были сделаны в разные годы.

На первой фотографии ведущая позирует в 2017 году. Тогда у них с ее мужем Юрием Горбуновым родился первый общий сын. Поэтому на фото Екатерина кормит грудью еще совсем крошечного Ивана.

«На фото не младший сын, хотя сейчас и кормлю, поэтому фотография актуальна», — отметила звезда.

На другой обложке, которая была сделана в 2015 году, знаменитость соблазнительно позирует в эффектном наряде.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

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