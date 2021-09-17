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    Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца (фото)

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    Известная телеведущая Екатерина Осадчая - Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца (фото)
    Известная телеведущая Екатерина Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    Фанаты отметили сходство звезды с актрисой Сарой Джессикой Паркер

    Известная телеведущая Екатерина Осадчая вспомнила, как снималась для обложек известного глянца.

    На своей странице в Инстаграме знаменитость опубликовала архивные фото, на которых она позирует на выпусках глянца ELLE. Обложки были сделаны в разные годы.

    На первой фотографии ведущая позирует в 2017 году. Тогда у них с ее мужем Юрием Горбуновым родился первый общий сын. Поэтому на фото Екатерина кормит грудью еще совсем крошечного Ивана.

    «На фото не младший сын, хотя сейчас и кормлю, поэтому фотография актуальна», — отметила звезда.

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    Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца (фото)
    Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца (фото)
    Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца (фото)
    Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца (фото)
    Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца (фото)
    Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца (фото)
    instagram.com/kosadcha/

    На другой обложке, которая была сделана в 2015 году, знаменитость соблазнительно позирует в эффектном наряде.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

    Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

    Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца (фото)