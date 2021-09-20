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    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день

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    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день

    Забавные фото кошек

    С того момента, как кошки стали домашними животными, они полностью захватили нашу жизнь и навсегда похитили наши сердца. Мы собрали для вас самые забавные фото кошек, которыми их владельцы просто не могли не поделиться в социальных сетях. Эти снимки поднимут вам настроение на целый день.

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    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день
    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день

    «Моя девушка только что сказала мне, что держать кошку это не «по-мужски», «Этот ангелочек выпрашивает вкусняшки», «Когда я сказала, что размещу его фото в интернете», «Бездна смотрит на тебя», «Комитет против пылесосов», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день