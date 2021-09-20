Курьезные фото котиков, которые скрасят даже самый неудачный день

Забавные фото кошек

С того момента, как кошки стали домашними животными, они полностью захватили нашу жизнь и навсегда похитили наши сердца. Мы собрали для вас самые забавные фото кошек, которыми их владельцы просто не могли не поделиться в социальных сетях. Эти снимки поднимут вам настроение на целый день.

«Моя девушка только что сказала мне, что держать кошку это не «по-мужски», «Этот ангелочек выпрашивает вкусняшки», «Когда я сказала, что размещу его фото в интернете», «Бездна смотрит на тебя», «Комитет против пылесосов», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.