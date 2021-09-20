Когда любимые питомцы подарили миру мини-версии себя. Трогательные фото

Домашние питомцы умилили окружающих вдвойне

Что может порадовать больше, чем любимый домашний питомец? Только если у вашего котика или собаки появляется прибавление в семействе. А если уж получается так, что природа дарит вам мини-копию любимца, то лавина радости и умиления обеспечена!

Некоторые котята и щенки похожи на родителей буквально во всём — от расцветки и до привычек, и это невероятно мило. Убедитесь сами!

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.