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    Эти странные штуковины из Японии вводят в замешательство европейцев (фото)

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    Эти странные штуковины из Японии вводят в замешательство европейцев (фото)

    Подборка курьезные фото

    По статистике, именно в азиатских странах самый высокий показатель интеллекта среди школьников. И там же практически везде сильный дефицит природных ресурсов, зато много рабочих рук. Это приводит к тому, что смекалка у них очень развита, и все идет в дело, поэтому там в ходу масса вещей, о которых мы даже подумать не могли!

    Рядового туриста всякие местные диковинки так вообще шокировать могут.

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    на весь екран згорнути
    Если эти японские зонтики намочить, то на них проявится узор
    Газовый баллон оформлен как большая бутылка соуса шрирача. Главное, чтобы никто не перепутал.
    Объемный капучино с героями мультфильмов Хаяо Миядзаки
    Робот в японском супермаркете ездит по торговому залу и предлагает купить товары со скидками
    Открывашка для пива в форме катаны. Чудный сувенир.
    В этом торговом автомате можно купить простые продукты – лук, картошку, яйца.
    Реальная гитара из магазина б/у товаров
    А это уличный автомат по продаже бананов
    Дома в Японии построены с применением традиционной меры длины, примерно 303 мм, поэтому на рулетке есть дополнительные отметки
    Длинный горизонтальный блокнот для удобной работы за компьютером
    Канализационный люк с изображением города будущего, каким его себе представляют японцы
    Это губка, и ей придали форму собачьего носика
    У карандаша форма собаки, и не какой-то там, а сиба-ину
    Не просто торговый автомат, а еще и беспилотник – ездит по городу и продает фаст-фуд
    Кошелек-пельмешек с эко-сумкой внутри
    Газировка бывает очень разная. Эта вот имеет молочный вкус.
    Маркировка нанесена так, чтобы видеть её изнутри емкости
    Сложная структура конверта позволяет надежно защитить его содержимое

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти странные штуковины из Японии вводят в замешательство европейцев (фото)