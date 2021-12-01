Эти странные штуковины из Японии вводят в замешательство европейцев (фото)

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По статистике, именно в азиатских странах самый высокий показатель интеллекта среди школьников. И там же практически везде сильный дефицит природных ресурсов, зато много рабочих рук. Это приводит к тому, что смекалка у них очень развита, и все идет в дело, поэтому там в ходу масса вещей, о которых мы даже подумать не могли!

Рядового туриста всякие местные диковинки так вообще шокировать могут.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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