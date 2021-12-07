Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)

Подборка курьезных фото

Если в вашем доме живет кот, то вы прекрасно знаете, что часто в моменты выбора мест для отдыха у котов включается особая логика. Казалось бы, как уютно можно прилечь на диване, на собственной кошачьей лежанке или, так уж и быть, на мягкой подушке любимого хозяина.

Но нет, домашние питомцы почему-то отвергают удобные места в пользу раковины, полки для обуви, кормушки… И это еще далеко не все!

«Новое дополнение к моей швейной машинке», «Любимое дело моего кота — лежать в раковине», «Вместе учимся программировать…», «Одного дивана недостаточно. Нужно два!», «А что, это ведь лучшее место в доме», «Ей просто хотелось проверить, выключится ли в холодильнике свет!», «Каждый раз, когда я убираю пару обуви, он занимает освободившееся место», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями.

По его словам, они с Юрием Рыбчинским, автором текста, искали место каждой букве и каждой ноте.

«Нам казалось, что мы уже создали песню. Вопрос – зачем так ее радикально менять? Ну, возьмите и напишите свое! И пойте себе вволю. Скажу больше. Меня очень удивила реакция слушателей! Соответствовали ли у них уши? По крайней мере, это была точно не моя песня… Хотя слова Юрия Рыбчинского – не все, а часть – остались. Да еще никогда и никто над моим творчеством не издевался. Это факт. Досадный факт», – поделился Игорь Поклад.

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