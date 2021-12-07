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    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)

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    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)

    Подборка курьезных фото

    Если в вашем доме живет кот, то вы прекрасно знаете, что часто в моменты выбора мест для отдыха у котов включается особая логика. Казалось бы, как уютно можно прилечь на диване, на собственной кошачьей лежанке или, так уж и быть, на мягкой подушке любимого хозяина.

    Но нет, домашние питомцы почему-то отвергают удобные места в пользу раковины, полки для обуви, кормушки… И это еще далеко не все!

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    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)
    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)

    «Новое дополнение к моей швейной машинке», «Любимое дело моего кота — лежать в раковине», «Вместе учимся программировать…», «Одного дивана недостаточно. Нужно два!», «А что, это ведь лучшее место в доме», «Ей просто хотелось проверить, выключится ли в холодильнике свет!», «Каждый раз, когда я убираю пару обуви, он занимает освободившееся место», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями.

    По его словам, они с Юрием Рыбчинским, автором текста, искали место каждой букве и каждой ноте.

    «Нам казалось, что мы уже создали песню. Вопрос – зачем так ее радикально менять? Ну, возьмите и напишите свое! И пойте себе вволю. Скажу больше. Меня очень удивила реакция слушателей! Соответствовали ли у них уши? По крайней мере, это была точно не моя песня… Хотя слова Юрия Рыбчинского – не все, а часть – остались. Да еще никогда и никто над моим творчеством не издевался. Это факт. Досадный факт», – поделился Игорь Поклад.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Эти забавные котики категорически не признают удобные места для отдыха (фото)