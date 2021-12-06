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    Как вывести красное вино с белой одежды. Блогерша показала неожиданный способ

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    Как вывести красное вино с белой одежды. Блогерша показала неожиданный способ

    Блогерша продемонстрировала, как втирает небольшое количество средства на загрязненный участок

    Жительница Австралии раскрыла неожиданный способ вывести пятна красного вина с белой одежды и порадовала пользователей сети. На ее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

    Блогерша Шантель Мила регулярно делится с подписчиками лайфхаками по уборке дома. В одном из постов девушка рассказала, что для удаления въевшихся пятен с ткани она использует недорогую пену для бритья. Блогерша продемонстрировала, как втирает небольшое количество средства на загрязненный участок, а затем тщательно промывает водой через несколько минут.

    @mama_mila_ The unlikely ways to rid tough stains visit @canningvalelove blog for more #ad #mycanningvale Oh No - Kreepa

    «Пена для бритья предназначена не только для бритья, это еще и удивительный пятновыводитель, который отлично подходит как для ковров, так и для матрасов», — заверила она. Публикация стала вирусной и набрала почти четыре тысячи лайков. Подписчики поблагодарили ее за совет. «Спасибо, обязательно протестирую этот способ!», «Почему я не узнала об этом раньше?», «Обожаю твои советы», «Отличный лайфхак, спасибо», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

    По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.

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    Теги: лайфхак курьез
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    Как вывести красное вино с белой одежды. Блогерша показала неожиданный способ