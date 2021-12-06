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    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану

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    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану

    Подборка курьезных фото

    Некоторые хозяева домашних питомцев так сильно любят своих хвостатых друзей, что готовы постоянно заваливать их подарками. Ведь что может быть приятнее, чем услышать довольное мяуканье или увидеть виляющий хвост своего любимца!

    Однако порадовать презентом своих кошечек и собачек — задача не из простых. И авторы снимков из нашей сегодняшней подборки убедились в этом на собственном опыте.

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    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану
    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану

    Ранее диетологи рассказали, как похудеть без усилий и ограничений.

    Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, – утверждает она. – К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла»

    Читайте также: Диетолог рассказала, как нельзя завтракать
    Теги: шутки кот курьез
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    Когда люди хотели порадовать своих питомцев подарочками, но все пошло не по плану