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    Украинский котик набрал один миллион подписчиков (видео)

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    После публикации Бритни Спирс за сутки на Степана подписалось 13-15 тысяч человек со всего мира - Украинский котик набрал один миллион подписчиков (видео)
    После публикации Бритни Спирс за сутки на Степана подписалось 13-15 тысяч человек со всего мира
    фото: instagram.com/loveyoustepan

    Пушистый «блогер» продолжает покорять сеть

    Простой украинский серый кот по кличке Степан уже давно обратил на себя внимание Интернета.

    Но сейчас ему удалось то, на что способны считанные блоггеры по всему миру. Пушистик набрал один миллион подписчиков в сети Тик Ток.

    По праздничному случаю, на его канале уже вышло специальное видео, где кот празднует с огромным тортом на столе.

    По словам хозяйки Степана, популярность ее питомца каждый раз растет: кота Степана уже упоминали на телеканале Discovery, а MTV даже приобрел права на один из роликов. Также у котика заказывают приветствие с днем рождения.

    @annaolala

    Спасибо за 1 М яВас всех love

    оригинальный звук - galileo

    В комментариях к видео его поклонники желают «блогеру» покорения новых вершин и креативных идей для новых видео, ведь большинство из них достаточно однообразны.

    @annaolala

    Inst: loveyoustepan ;)

    original sound - Filmthusiast

    Напомним, знаменитый украинский кот Степан продолжает покорять не только интернет, но и вполне реальных звезд – например Бритни Спирс. Теперь у хозяйки сверхпопулярного питомца заказал рекламу итальянский модный дом Valentino.

    Об этом владелица кота, Анна, рассказала на своей странице в Instagram. Там же она опубликовала и рекламный пост для итальянских модельеров.

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    Теги: кот Instagram интернет TikTok новости
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    Украинский котик набрал один миллион подписчиков (видео)