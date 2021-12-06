Украинский котик набрал один миллион подписчиков (видео)

После публикации Бритни Спирс за сутки на Степана подписалось 13-15 тысяч человек со всего мира

Пушистый «блогер» продолжает покорять сеть

Простой украинский серый кот по кличке Степан уже давно обратил на себя внимание Интернета.

Но сейчас ему удалось то, на что способны считанные блоггеры по всему миру. Пушистик набрал один миллион подписчиков в сети Тик Ток.

По праздничному случаю, на его канале уже вышло специальное видео, где кот празднует с огромным тортом на столе.

По словам хозяйки Степана, популярность ее питомца каждый раз растет: кота Степана уже упоминали на телеканале Discovery, а MTV даже приобрел права на один из роликов. Также у котика заказывают приветствие с днем рождения.

@annaolala Спасибо за 1 М яВас всех love оригинальный звук - galileo

В комментариях к видео его поклонники желают «блогеру» покорения новых вершин и креативных идей для новых видео, ведь большинство из них достаточно однообразны.

Напомним, знаменитый украинский кот Степан продолжает покорять не только интернет, но и вполне реальных звезд – например Бритни Спирс. Теперь у хозяйки сверхпопулярного питомца заказал рекламу итальянский модный дом Valentino.

Об этом владелица кота, Анна, рассказала на своей странице в Instagram. Там же она опубликовала и рекламный пост для итальянских модельеров.

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