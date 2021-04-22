Эти зевающие коты заставят вас сделать то же самое. Подборка курьезных фото
Вы тоже зевнули, глядя на этих пушистых негодяев?
Глядя на зевающего человека, нас тут же тянет сделать то же самое, даже если спать совсем не хочется. Это относится не только к людям, но и к животным. Доказано, что зевота может также появиться при просмотре фотографий с зевающими.
Предлагаем взглянуть на снимки кошек ниже и проверить.
Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.
Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.
Смотрите, как он выглядит внутри.