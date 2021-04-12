Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото

Доктора были уверены, что котенок не протянет и пары дней

Несколько недель назад работница приюта Stray Cat Alliance Стефани Медрано узнала о необычном котенке. Малыш родился с искривленными ножками и расщелиной неба. Обеспокоенные хозяева тут же обратились в ветеринарную клинику. Изучив новорожденного котика, доктора предложили провести эвтаназию, так как, по словам медиков, у него были очень маленькие шансы выжить.

Хозяева не знали, как ухаживать за малышом, но и не хотели лишать его жизни. Тогда Стефани предложила свои услуги. Девушка забрала котенка в приют, где его обеспечили всеми необходимыми для выживания условиями.

Как только волонтер увидела своего подопечного, то дала ему кличку Дедушка: мордочка малыша была очень похожа на старческое лицо.

Ветеринары сообщили, что из-за непростой ситуации со здоровьем котик нуждается в особом отношении: в приюте Дедушку кормят через зонд, а также массируют его лапки несколько раз в день

Доктора были уверены, что котенок не протянет и пары дней, однако отверженные усилия сотрудников приюта окупились. Недавно Дедушка впервые открыл глаза. Он показывает положительную динамику и успешно набирает вес. В будущем ему потребуется операция из-за расщелины неба, а на лапки придется наложить специальные шины, однако волонтеры уверены, что уникальный малыш сможет выжить

История Дедушки уже успела стать вирусной. Котику даже завели отдельный аккаунт в Instagram, и за состоянием его здоровья следят более 8,5 тысяч преданных подписчиков

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