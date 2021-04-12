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    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото

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    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    instagram.com/grandpa.the.kitten/

    Доктора были уверены, что котенок не протянет и пары дней

    Несколько недель назад работница приюта Stray Cat Alliance Стефани Медрано узнала о необычном котенке. Малыш родился с искривленными ножками и расщелиной неба. Обеспокоенные хозяева тут же обратились в ветеринарную клинику. Изучив новорожденного котика, доктора предложили провести эвтаназию, так как, по словам медиков, у него были очень маленькие шансы выжить.

    Хозяева не знали, как ухаживать за малышом, но и не хотели лишать его жизни. Тогда Стефани предложила свои услуги. Девушка забрала котенка в приют, где его обеспечили всеми необходимыми для выживания условиями.

    Как только волонтер увидела своего подопечного, то дала ему кличку Дедушка: мордочка малыша была очень похожа на старческое лицо.

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    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    Похожий на дедушку котенок покорил сеть своей внешностью. Подборка курьезных фото
    instagram.com/grandpa.the.kitten/

    Ветеринары сообщили, что из-за непростой ситуации со здоровьем котик нуждается в особом отношении: в приюте Дедушку кормят через зонд, а также массируют его лапки несколько раз в день

    Доктора были уверены, что котенок не протянет и пары дней, однако отверженные усилия сотрудников приюта окупились. Недавно Дедушка впервые открыл глаза. Он показывает положительную динамику и успешно набирает вес. В будущем ему потребуется операция из-за расщелины неба, а на лапки придется наложить специальные шины, однако волонтеры уверены, что уникальный малыш сможет выжить

    История Дедушки уже успела стать вирусной. Котику даже завели отдельный аккаунт в Instagram, и за состоянием его здоровья следят более 8,5 тысяч преданных подписчиков

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: кот курьез
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