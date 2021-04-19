Эти уморительные котики мигом превратят всех собачников в кошатников (фото)

«Мой кот — идиот, но такой хорошенький»

Большинство людей делят себя на кошатников и собачников. Лично мы твердо уверены, что и те, и другие просто изумительны! Собаки будут играть с вами и радоваться вам каждый раз, когда вы будете возвращаться домой, с другой стороны кошки, будут терпеть ваше присутствие, пока вы даете им еду.

Но на самом деле не все кошки ведут себя как противные засранцы, которые ненавидят все, что вам дорого, иногда они тоже могут вести себя как добрые приятели.

Далее вас ждут 25 кошек, которые настолько смешные и восхитительные, что к концу просмотра вы определенно станете кошатником, если вы таковым уже не являетесь.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».