  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Собачники оказались здоровее любителей кошек

    • Розсилка
    Собачники оказались здоровее любителей кошек

    Анкетирование показало, что владельцы собак в среднем проводят на улице на 64% дольше

    Специалисты из Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак в четыре раза чаще выполняют физические упражнения, чем остальные хозяева домашних питомцев. Также остальные показатели здоровья у собачников были намного выше.

    «Это не удивительно, ведь с собакой нужно гулять минимум два раза в день по 15 минут. Но для стало неожиданностью, что показатели здоровья будут выше в несколько раз»,— поделились ученые.

    В своем исследовании ученые проанализировали уровень физической активности у 646 взрослых и 46 детей, проживающих в Западном Чешире (Англия). Оказалось, что среди испытуемых число собаководов достигало 191.

    Анкетирование показало, что владельцы собак в среднем проводят на улице на 64% дольше, чем те, у кого нет питомцев или есть, но не собаки.

    Кроме того, выгул собак не заменял собой другие формы физический упражнений, а происходил в дополнение к ним. По словам ученых, эти данные демонстрируют, что домашние животные способствуют активному образу жизни.

    Несмотря на это, ученые отметили, что предыдущие подобные исследования, которые проводились в США, показали, что только 27% американских собаководов выполняют рекомендованные формы физической активности.

    Связано это с тем, что американцы чаще всего заводят те породы собак, которые могут гулять самостоятельно, например, во дворе собственного дома, и хозяевам можно не выходить на улицу так часто.

    Авторы исследования советуют уделять физической активности умеренной и сильной интенсивности не менее 150 минут в неделю. Однако этому совету следуют 66% мужчин и 58% женщин в Великобритании и менее чем 50% взрослых в США.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

     Читайте также: Чего только не увидишь на пляже: подборка курьезных фото

     

    здоровый образ жизни здоровье животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ