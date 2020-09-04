  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов

    • Розсилка
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов

    Собрали несколько уморительных отцовских провалов, которые доказывают, что родительство — это трудная работа

    Быть родителями совсем не просто. Постоянная ответственность, помноженная на бессонные ночи, домашние и рабочие заботы, часто дает о себе знать, и многие мамы и папы совершают поистине эпичнейшие ошибки. Но чаще это делают папы, которые нередко и сами просто большие дети.

    Мы собрали несколько уморительных отцовских провалов, которые доказывают, что родительство — это трудная работа.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов
    Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов

    «Папа, который пытался убить муху на телефоне дочери», «Отец, который решил приготовить детям пирог с курицей», «Папа постирал и высушил одежду сына в микроволновке», «И как горе-отец умудрился зайти в такое место с коляской?», «Этот отец взял и приготовил… Что бы это ни было», «Папа, который проморгал падение дочери с кучи песка», «Этот папа немного передержал мясо на гриле. Совсем чуть-чуть», «Блюдо отца слева. Блюдо его одиннадцатилетнего сына справа. Кажется, кулинарные способности у ребенка от мамы», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

     Читайте также: Чего только не увидишь на пляже: подборка курьезных фото

     

    фотография дети родители курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ