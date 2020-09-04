Как сложно быть отцом: фотоподборка эпичных провалов



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Собрали несколько уморительных отцовских провалов, которые доказывают, что родительство — это трудная работа

Быть родителями совсем не просто. Постоянная ответственность, помноженная на бессонные ночи, домашние и рабочие заботы, часто дает о себе знать, и многие мамы и папы совершают поистине эпичнейшие ошибки. Но чаще это делают папы, которые нередко и сами просто большие дети.

Мы собрали несколько уморительных отцовских провалов, которые доказывают, что родительство — это трудная работа.

«Папа, который пытался убить муху на телефоне дочери», «Отец, который решил приготовить детям пирог с курицей», «Папа постирал и высушил одежду сына в микроволновке», «И как горе-отец умудрился зайти в такое место с коляской?», «Этот отец взял и приготовил… Что бы это ни было», «Папа, который проморгал падение дочери с кучи песка», «Этот папа немного передержал мясо на гриле. Совсем чуть-чуть», «Блюдо отца слева. Блюдо его одиннадцатилетнего сына справа. Кажется, кулинарные способности у ребенка от мамы», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.