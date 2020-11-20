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    Курьез

    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста

    • Розсилка
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста

    А вас бесят подобные вещи?

    В человеке от природы заложено стремление к гармонии, наш мозг любит симметрию, поэтому нас так радует идеально нарезанный торт или ровно выложенные кирпичи в стене. А вот асимметрия подсознательно раздражает даже тех, кто считает себя уравновешенным человеком, достигшим дзена, что уж говорить о нервных людях, которых любое несовершенство может довести до приступа ярости.

    Собрали для вас фотографии, которые взбесят вашего внутреннего перфекциониста, ну или проверят вашу стрессоустойчивость. Удачи!

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    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста
    Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста

    Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

    Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

     Смотрите также:  Героев «Гарри Поттера» представили в образе моделей с подиума: курьезные фото

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    Теги: фотография шутки курьез
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