Эти курьезные фото взбесят вашего внутреннего перфекциониста

А вас бесят подобные вещи?

В человеке от природы заложено стремление к гармонии, наш мозг любит симметрию, поэтому нас так радует идеально нарезанный торт или ровно выложенные кирпичи в стене. А вот асимметрия подсознательно раздражает даже тех, кто считает себя уравновешенным человеком, достигшим дзена, что уж говорить о нервных людях, которых любое несовершенство может довести до приступа ярости.

Собрали для вас фотографии, которые взбесят вашего внутреннего перфекциониста, ну или проверят вашу стрессоустойчивость. Удачи!

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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