Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств

Версия картины «Крик» Эдварда Мунка создана, к примеру, из мороженого

Художник и историк искусств из США Адам Хиллман создает версии знаменитых картин из подручных средств.

В частности, на его странице в Instagram можно увидеть несколько вариантов «Звездной ночи» Винсента ван Гога, «Мону Лизу» Леонардо да Винчи из шоколада, «Поцелуй» Густава Климта из различных сладостей. А версия картины «Крик» Эдварда Мунка создана, к примеру, из мороженого.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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