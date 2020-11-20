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    Курьез

    Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств

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    Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств

    Версия картины «Крик» Эдварда Мунка создана, к примеру, из мороженого

    Художник и историк искусств из США Адам Хиллман создает версии знаменитых картин из подручных средств.

    В частности, на его странице в Instagram можно увидеть несколько вариантов «Звездной ночи» Винсента ван Гога, «Мону Лизу» Леонардо да Винчи из шоколада, «Поцелуй» Густава Климта из различных сладостей. А версия картины «Крик» Эдварда Мунка создана, к примеру, из мороженого.

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    Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств
    Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств
    Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств
    Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств
    Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств
    Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств
    Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств
    Художник создает потрясающие версии знаменитых картин из подручных средств

    Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

    Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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    Теги: фотография курьез
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