В сети делятся фотографиями, на которых хозяева и их питомцы удивительно похожи

А вы и ваши питомцы похожи? Что люди о вас говорят?

В мультфильме «101 далматинец» есть сцена, в которой владельцы выгуливают своих собак и каждое животное поразительно похоже на хозяина. Оказывается, в жизни часто бывает так же — люди и звери иногда выглядят как близнецы.

Недавно пользователь Twitter Гарри Клейтон-Райт опубликовал на странице фотографию знаменитой актрисы Элизабет Тейлор, которая надела парик, чтобы ее прическа выглядела в точности как у ее маленькой собачки породы ши-тцу. Пост быстро стал вирусным и набрал почти 20 тысяч лайков, 3,5 тысячи ретвитов и свыше 260 комментариев, в которых люди поделились снимками себя с животными, чтобы показать удивительное сходство между ними. Собрали для вас самые классные кадры.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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