Собака в машине — залог хорошего настроения: подборка курьезных фото



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Эти 14 смешных фото песелей, сделанных в дороге, поднимут настроение любому

Собаки в машинах ведут себя абсолютно по-разному: одни хорошие мальчики в дороге моментально засыпают, вторые начинают крушить все подряд, а третьи вообще понятия не имеют, что происходит. Вне зависимости от поведения питомцев, в одном мы уверены наверняка: в машине с ними точно скучно не будет.

Эти 14 смешных фото песелей, сделанных в дороге, поднимут настроение любому!

«Собака моих друзей напоминает эвока из „Звездных войн“, когда высовывает голову в окно машины», «Еду по делам, чего пялишься?», «Моя сестра установила ограждение, чтобы их пёс оставался на заднем сидении, но ему такой вариант явно не нравится», «Безопасность важнее всего», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.