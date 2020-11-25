Этих котов застукали за странными занятиями: курьезные фото

Котики обожают позировать для фотографии

Людям бывает сложно понять поведение кошек. Эти удивительные пушистые создания умеют сидеть как люди и стоять на двух лапах, любят спать в немыслимых позах и делать странное выражение морды. Котики из нашей фотоподборки убедительно доказывают, что эти животные попали на Землю с другой планеты.

Коты могут стоять на задних лапах, аоты умеют сидеть как люди, а иногда коты превращаются в настоящих ниндзя. Также коты славятся своим умением засыпать в самых немыслимых позах и местах. В общем, смотрите сами.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».