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    Фото

    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)

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    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)

    Пишите в комментариях, удалось ли нам сделать ваш день хоть чуток лучше?

    Лето закончилось, и будни превратились в серую рутину? Мы знаем, как поднять вам настроение! В этой сентябрьской подборке мы собрали самые очаровательные видеоролики и фотографии котиков, которые точно заставят вас улыбнуться!

    Сомневаетесь? Смотрите сами!

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    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)
    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)
    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)
    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)
    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)
    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)
    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)
    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)
    Эти милашные котики сделают осенний день чуточку теплее (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: кот курьез
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