Курьезные фото самых креативных и смешных табличек для туалета

Никаких скучных М и Ж, только бесконечный полет творческой фантазии дизайнеров!

Туалет — одно из самых полезных изобретений человечества и важная часть интерьера любого здания. Владельцы туалетных комнат из подборки отдали должное этому важнейшему достижению человеческой цивилизации и сделали самые необычные и креативные вывески для туалетов.

Никаких скучных М и Ж, только бесконечный полет творческой фантазии дизайнеров!

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».