Фанат вампиров с детства хотел стать одним из них, и вот что получилось (фото)

Парень кровь не пьет, но увлечен оккультизмом

27-летний Филип Ройер любит татуировки с детства. Первый рисунок на своей коже житель Монреаля захотел сделать уже в 13 лет. В 18 он стал визажистом, а в 20 обучился на тату-мастера. Филип обожает разного рода мистику, и это сразу видно по его внешности. Больше всего он любит вампиров, сообщает Daily Star.

Филип увлекается вампирской эстетикой всю жизнь. Ему нравится аура загадочности, которая окружает этих существ. Поэтому у него есть псевдоним — Лондон.

«Я не пью кровь, но у меня есть темная сторона. Мне нравится, как выглядят вампиры, нравится сексуальная энергия, которая от них исходит, нравится их мифология. Если бы я мог, я бы стал одним из них».

Филип признается, что он тафофил — любитель кладбищ, могил и всего, что связано с загробной жизнью. Его привлекают фильмы ужасов и паранормальные явления.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».