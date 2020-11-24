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    Жизнь

    Фанат вампиров с детства хотел стать одним из них, и вот что получилось (фото)

    • Розсилка
    Фанат вампиров с детства хотел стать одним из них, и вот что получилось (фото)

    Парень кровь не пьет, но увлечен оккультизмом

    27-летний Филип Ройер любит татуировки с детства. Первый рисунок на своей коже житель Монреаля захотел сделать уже в 13 лет. В 18 он стал визажистом, а в 20 обучился на тату-мастера. Филип обожает разного рода мистику, и это сразу видно по его внешности. Больше всего он любит вампиров, сообщает Daily Star.

    Филип увлекается вампирской эстетикой всю жизнь. Ему нравится аура загадочности, которая окружает этих существ. Поэтому у него есть псевдоним — Лондон.

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    Фанат вампиров с детства хотел стать одним из них, и вот что получилось (фото)
    Фанат вампиров с детства хотел стать одним из них, и вот что получилось (фото)
    Фанат вампиров с детства хотел стать одним из них, и вот что получилось (фото)

    «Я не пью кровь, но у меня есть темная сторона. Мне нравится, как выглядят вампиры, нравится сексуальная энергия, которая от них исходит, нравится их мифология. Если бы я мог, я бы стал одним из них».

    Филип признается, что он тафофил — любитель кладбищ, могил и всего, что связано с загробной жизнью. Его привлекают фильмы ужасов и паранормальные явления.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: фотография татуировка
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