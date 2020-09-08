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    Курьез

    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным

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    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным

    Собрали для вас самые милые и забавные снимки котеек

    Неважно, как хорошо и сытно вы кормите кошек и собак, эти пушистые наглецы никогда не упустят возможность лишний раз стащить что-то вкусненькое из кухни. Обычно после совершенного преступления они делают вид, что понятия не имеют, куда пропали остатки бутерброда со стола.

    Однако авторам данных фотографий удалось поймать своих питомцев с поличным. Мы собрали для вас самые милые и забавные снимки котеек и песелей, попавшихся на месте преступления.

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    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным
    Этих пушистых воришек поймали на месте преступления с поличным

    «Просто решил вздремнуть после того, как съел клубничный джем», «Он лаял на дверь, поэтому я оставил пиццу на столе и пошел посмотреть, кто там. Хитрый жук», «Просто хочу извиниться перед человеком, у которого моя собака украла огромный кусок мяса», «Проверяйте лапу кота, прежде чем закрыть холодильник», - комментируют фото пользователи сети.

    Не удержалсяРанее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

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