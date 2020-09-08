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    Курьез

    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке

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    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке

    Собрали для вас лучшие фото очаровательных котят, которые притаились, чтобы напасть

    Кошки — прирожденные охотники. Даже будучи маленькими пушистыми комочками, они пытаются выследить «добычу» и атаковать ее. Эти маленькие ниндзя обожают прятаться, подкрадываться и внезапно выпрыгивать прямо на голые ноги или руки хозяев. Смотреть на эти забавные попытки охотиться — одно удовольствие.

    Поэтому мы собрали для вас лучшие фото очаровательных котят, которые притаились, чтобы напасть и сделать кусь.

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    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке
    За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

      Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

    фотография кот
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