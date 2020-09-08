За секунду до «кусь»: фото котят-охотников, готовых к атаке



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Собрали для вас лучшие фото очаровательных котят, которые притаились, чтобы напасть

Кошки — прирожденные охотники. Даже будучи маленькими пушистыми комочками, они пытаются выследить «добычу» и атаковать ее. Эти маленькие ниндзя обожают прятаться, подкрадываться и внезапно выпрыгивать прямо на голые ноги или руки хозяев. Смотреть на эти забавные попытки охотиться — одно удовольствие.

Поэтому мы собрали для вас лучшие фото очаровательных котят, которые притаились, чтобы напасть и сделать кусь.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.