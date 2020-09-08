  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть

    • Розсилка
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть

    Предлагаем вам самим оценить невероятно забавные кадры с участием пушистого угонщика

    Молодая пара из Таиланда прославилась на весь мир после того, как Насрин Хами опубликовала в соцсетях фотографии своего супруга и кота. На снимках рядом с мужчиной сидит его любимый питомец по кличке Джарвис, который всем своим видом демонстрирует любовь к хозяину и неприязнь к хозяйке.

    Снимки вислоухого кота-собственника попали в одно из крупнейших сообществ в Facebook под названием Super Cats, а уже оттуда они разлетелись по всем пабликам и СМИ. Предлагаем вам самим оценить невероятно забавные кадры с участием пушистого угонщика.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть
    Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть

    Комментаторов рассмешил Джарвис и выражения его мордочки. Но не меньше внимания привлекла еда мужчины.

    «Да чтобы я так ел! Вашему мужу очень повезло», «Какой милый! А мой шерстяной засранец терпеть не может, когда его трогают», «Ничего себе, у меня один вопрос: «Как мужик не толстеет?», «Блин, такой смешной взгляд у кошака», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

    знаменитости фотография кот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ