Кот украл мужа: фото пушистого деспота покорили сеть



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Предлагаем вам самим оценить невероятно забавные кадры с участием пушистого угонщика

Молодая пара из Таиланда прославилась на весь мир после того, как Насрин Хами опубликовала в соцсетях фотографии своего супруга и кота. На снимках рядом с мужчиной сидит его любимый питомец по кличке Джарвис, который всем своим видом демонстрирует любовь к хозяину и неприязнь к хозяйке.

Снимки вислоухого кота-собственника попали в одно из крупнейших сообществ в Facebook под названием Super Cats, а уже оттуда они разлетелись по всем пабликам и СМИ. Предлагаем вам самим оценить невероятно забавные кадры с участием пушистого угонщика.

Комментаторов рассмешил Джарвис и выражения его мордочки. Но не меньше внимания привлекла еда мужчины.

«Да чтобы я так ел! Вашему мужу очень повезло», «Какой милый! А мой шерстяной засранец терпеть не может, когда его трогают», «Ничего себе, у меня один вопрос: «Как мужик не толстеет?», «Блин, такой смешной взгляд у кошака», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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