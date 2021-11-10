Этим людям удалось душевно воссоздать фото из прошлого

Подборка курьезных фото

Что может быть уютнее, чем в порыве ностальгии полистать семейный фотоальбом и рассмотреть любимые кадры! Но вот вам еще один отличный способ прикоснуться к прошлому — воссоздать свои семейные снимки!

Например, можно собраться вместе с родственниками или друзьями, взять за основу самый эффектный общий портрет, а потом сравнить два получившихся кадра. Вот несколько случаев, когда люди сделали именно такие ностальгические фото и не пожалели.

Что ж, скорее бежим за старыми фотографиями – у вас точно получится так же здорово!

Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.