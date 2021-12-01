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    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет

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    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет

    Подборка курьезных фото

    Не надо нас обманывать, мы сами обманываться рады! И делаем это даже чаще, чем хотелось бы, просто в силу устройства несовершенного человеческого мозга. Да, это серое вещество с нами шутки шутить изволит, по поводу и без.

    Например, пытается увидеть вовсе не то, что есть на самом деле, а всякую занятную ерунду. Например, лица. Если присмотреться, то лица повсюду. Даже там, где вообще их не ожидаешь увидеть. Не верите? У нас есть доказательства.

    1 з 17
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    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет
    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: шутки курьез
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    На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет