На этих фото все видят разные лица, но на самом деле их там нет

Подборка курьезных фото

Не надо нас обманывать, мы сами обманываться рады! И делаем это даже чаще, чем хотелось бы, просто в силу устройства несовершенного человеческого мозга. Да, это серое вещество с нами шутки шутить изволит, по поводу и без.

Например, пытается увидеть вовсе не то, что есть на самом деле, а всякую занятную ерунду. Например, лица. Если присмотреться, то лица повсюду. Даже там, где вообще их не ожидаешь увидеть. Не верите? У нас есть доказательства.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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